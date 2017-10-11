ماي تؤكد لترمب التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء مجددا التزام بريطانيا بالاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015 وذلك في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وألقى ترمب بالشكوك حول مستقبل الاتفاق الذي يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع أغلب العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على طهران.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال الأسبوع الماضي إن ترمب، الذي وصف الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست بأنه "محرج"، من المتوقع أن يعلن أنه سيشهد بعدم التزام إيران بالاتفاق قبيل انتهاء مهلة في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في بيان أصدره مكتب ماي بالبريد الإلكتروني عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الثلاثاء "أكدت رئيسة الوزراء مجددا التزام بريطانيا القوي بالاتفاق إلى جانب شركائنا الأوربيين قائلة إن (الاتفاق) في غاية الأهمية للأمن الإقليمي".

وأضاف أن ماي أكدت أيضا "أن من المهم مراقبة الاتفاق بعناية وتنفيذه بالشكل الصحيح".

وقال البيت الأبيض في بيان بشأن المكالمة الهاتفية إن ترمب أكد "ضرورة العمل معا لمحاسبة النظام الإيراني على أنشطته الشريرة والمزعزعة للاستقرار ولاسيما رعايته للإرهاب وتطويره لصواريخ تمثل تهديدا".

وذكر مكتب ماي أنها بحثت مع ترمب أيضا ضرورة أن تعمل بريطانيا والولايات المتحدة والقوى الأخرى معا للتصدي للأنشطة الإيرانية التي تزعزع استقرار المنطقة.

وعبرت الصين وروسيا والقوى الأوربية بالفعل عن استمرار دعمها للاتفاق النووي في حين قالت إيران إن ترمب لن يتمكن من تقويضه.