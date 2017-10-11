كردستان تعلن أن قوات عراقية بصدد مهاجمة كركوك وبغداد تنفي

قالت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء إن قوات الحكومة العراقية وفصائل عراقية دربتها إيران تستعد "لهجوم كبير" على القوات الكردية في منطقة كركوك.

وفي المقابل نفي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية في بغداد وجود أي نية لشن هجوم على كركوك.

وقال مجلس أمن الإقليم في تعليق على تويتر أكده مسؤول كردي "نتلقى رسائل خطيرة بأن القوات العراقية، وبينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، تعد لهجوم كبير… على كردستان".

وأضاف أنه يجري الإعداد للهجمات في منطقتي كركوك والموصل.

من جانبه حذر المجلس السياسي الأعلى في إقليم كردستان الرأي العام العالمي بأن الإقليم يواجه الحصار والعقوبات الجماعية والتهديدات العسكرية, مؤكدا على تمسك كردستان بالاستفتاء ونتائجه والاستعداد لبدء حوار مفتوح دون شروط مسبقة.

وجاء في بيان للمجلس مساء اليوم الأربعاء "نعلن للرأي العام العالمي بأن شعب كردستان يواجه الحصار والعقاب الجماعي، والتهديدات العسكرية ما يشكل خطرا على الأوضاع الإنسانية وحياة الناس والنازحين في العراق وكردستان، لذا نطالب بوضع حد لهذه التهديدات والحصار والعقاب الجماعي".

ويعبر البيان عن "استعداد كردستان ببدء حوار مفتوح ودون شروط مسبقة مع بغداد بعيدا عن العقوبات والحصار وإعطاء الوقت اللازم لإنجاحه".

وجاء في البيان أيضا أن "فرض العقوبات على شعب كردستان هو إجراء لا قانوني ولا مسؤول، وأن تعقيد الأوضاع السياسية لا يخدم مصالح أي طرف".