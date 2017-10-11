شاهد: رئيس تركمانستان يهدي بوتين جروا في عيد ميلاده

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعروف بحبه للكلاب، جروا على سبيل الهدية من رئيس تركمانستان (الأربعاء).

وعقد الزعيمان محادثات بمنتجع سوشي على البحر الأسود الأربعاء، على هامش قمة دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وخلال المحادثات قام الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف بإهداء جرو صغير للرئيس بوتين، الذي أمسك الكلب واحتضنه؛ إذ يُعرف عن بوتين حبه الشديد للكلاب.

وتسعى تركمانستان إلى استعادة السوق الروسي كأحد مستوردي الغاز منها؛ إذ توقفت روسيا عن استيراد الغاز من تركمانستان العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار.

وتعد الصين حاليا المستورد الرئيسي للغاز من تركمانستان، التي تمتلك رابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.