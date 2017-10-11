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سياسة|تركيا

شاهد: استقبال حار لأردوغان في مدينة صربية مسلمة

11/10/2017

حظي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستقبال حار الأربعاء خلال زيارة إلى مدينة نوفي بازار الصربية.

وتعد المدينة عاصمة إقليم السنجق الذي تسكنه أغلبية مسلمة وشهد هجرة جماعية إلى تركيا منذ تفكك يوغوسلافيا السابقة.

وخلال زيارة إلى صربيا تستمر يومين، أعرب أردوغان عن أمله في تعزيز علاقات تركيا الاقتصادية والثقافية مع منطقة البلقان التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية لمئات السنين وذلك في وقت يزداد فيه توتر العلاقات التركية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

وقال أردوغان لأكثر من عشرة آلاف شخص احتشدوا أمام مبنى مجلس المدينة "لدينا علاقات خاصة مع هذه المنطقة. سعادتكم سعادتنا وآلامكم آلامنا".

وأضاف قائلا "السنجق أكبر جسر يربطنا بإخواننا في صربيا".

 وتتمتع تركيا بنفوذ قوي أيضا بين مسلمي البوسنة وألبانيا وكوسوفو لكن صربيا ذات الأغلبية الأرثوذكسية أكثر تقاربا مع روسيا.

وقال أردوغان إن تركيا ستمول مد طريق يربط بين السنجق وسراييفو عاصمة البوسنة وإعادة بناء حمام من الحقبة العثمانية وبناء جسر في نوفي بازار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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