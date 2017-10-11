العراق يعيد فتح خط أنابيب نفط مع تركيا

قالت وزارة النفط العراقية الثلاثاء إن العراق يعتزم إعادة فتح خط أنابيب نفط يمتد من حقول كركوك إلى ميناء جيهان في تركيا، وهو خط لا تزال حكومة إقليم كردستان العراق تستخدمه جزئيا.

وتوقف العراق عن استخدام الخط في 2014 بعدما استولى تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة التي يمر بها. واستعادت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة المنطقة خلال العامين الماضيين وتدفق النفط من وقت لآخر.

وقالت الوزارة إن وزير النفط جبار اللعيبي طلب من شركة نفط الشمال المملوكة للدولة وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب الحكومية بالبدء في "عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي".

ويُخصص إنتاج شركة نفط الشمال بالكامل لإمداد الموصل ومناطق أخرى جرى استعادتها من الدولة الإسلامية ولم تُصدر أي كميات من هناك منذ عدة أشهر.

وذكر بيان للوزارة أن العراق يأمل أن يرفع الصادرات عبر خط الأنابيب لمستواها السابق الذي كان يتراوح بين 250 و400 ألف برميل يوميا.

وتأتي الخطوة في ظل خلاف بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن استفتاء كردي على الاستقلال جرى الشهر الماضي وأسفر عن موافقة الأغلبية الساحقة من سكان الإقليم على الانفصال عن العراق.

وتدير حكومة كردستان العراق خط أنابيب مزدوج يصل بين كركوك وجيهان عند الخابور علي الحدود مع تركيا.

وقال بيان وزارة النفط إن اللعيبي التقى مع السفير التركي الاثنين في بغداد للضغط من أجل زيادة التعاون بين البلدين.

وهددت تركيا بإغلاق خط الأنابيب الذي تشغله حكومة إقليم كردستان العراق بناء على طلب بغداد. وكانت روسيا، التي تشارك شركاتها بقوة في قطاع النفط بإقليم كردستان العراق، قالت في الرابع من أكتوبر تشرين الأول إن إغلاق الخط لن يصب في مصلحة أي طرف.