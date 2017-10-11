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سياسة

إسبانيا تمهل زعيم كتالونيا 5 أيام لتوضيح الموقف من الاستقلال

زعيم إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت
زعيم إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت
11/10/2017

قالت وكالة الأنباء الإسبانية إن حكومة مدريد أمهلت زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودغمون خمسة أيام ليحدد إن كان أعلن الاستقلال أم لا.

وإذا أكد بودغمون أنه أعلن الاستقلال فسيُمنح ثلاثة أيام إضافية للعدول عن ذلك. وإذا لم يغير قراره فسيتم تفعيل المادة 155 من الدستور التي تتيح للحكومة المركزية تعليق السيادة السياسية لأي إقليم وحكمه مباشرة.

وكان بودغمون قد أحجم عن إعلان استقلال الإقليم رسميا عن إسبانيا (الثلاثاء) داعيا للحوار مع مدريد بشأن مستقبل الإقليم.

وفي خطابه المنتظر أمام برلمان كتالونيا، الذي أحاط به آلاف المحتجين ومئات من رجال الشرطة المسلحين، أصدر بودغمون إعلانا رمزيا يؤكد تفويضا ببدء عملية الانفصال لكنه يعلق أي إجراءات رسمية لتحقيقه.

كما وقّع بودغمون وساسة آخرون بالإقليم إعلان "السيادة الكاملة" لكتالونيا. ولكن لم تتضح القيمة القانونية لهذا الإعلان.

المصدر : رويترز
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