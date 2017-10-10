نتنياهو: قلقون من زوال إسرائيل

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قلقه، من فكرة زوال إسرائيل وأن تلقى نفس مصير "مملكة الحشمونائيم اليهودية".

وقال نتنياهو، خلال ندوة دينية عقدت في منزله "إسرائيل يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات، حتى يتسنى لها الاحتفال بـ "يوم الاستقلال الـ100 للدولة". وفقا لموقع "عرب 48".

وبحسب "هآرتس" قال أحد الحضور، إن نتنياهو، قلق من أن تزول إسرائيل، وتلقى مصير "مملكة الحشمونائيم" التي استمرت 77 عاما، وهي دولة يهودية مستقلة تأسست بعد تمرد "هشمونائيم" وكانت نهايتها مع غزو المنطقة من قبل الإمبراطورية الرومانية.

وأكد نتنياهو للحضور في الندوة "أنه سيبذل كل ما في وسعه للدفاع عن إسرائيل".

وتابع نتنياهو: "ليس هناك وجود يهودي بدون الكتاب المقدس. وأعتقد أنه ليس هناك مستقبل يهودي بدون الكتاب المقدس، وهذا هو الأساس الأول والأعلى الذي نقف عليه، فهناك من يسعى لتدمير أساساتنا. تسعى لذلك عدة جهات تستعمل مختلف الأساليب والوسائل، ولكن يمكننا بالقوة أن نتصدى لكافة هذه المحاولات ونحبطها".

وعن المصالحة الفلسطينية، قال نتنياهو "لسنا مهتمين بالمصالحة الوهمية، التي تتصالح فيها الفصائل الفلسطينية مع بعضها البعض على حساب وجودنا".

وزعم: " نتوقع أن نرى ثلاثة أمور: الاعتراف بدولة إسرائيل، وتفكيك الجناح العسكري لحماس، وقطع العلاقات مع إيران التي تدعو إلى تدميرنا. هذه أمور أساسية، ونحن نقف عليها".