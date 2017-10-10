منظمة دولية: "ثغرات أمنية" بالمفاعلات النووية الفرنسية

حذّرت منظمة غرين بيس الدولية (غير حكومية)، من أنّ الثغرات الأمنية التي تشوب حماية المحطات والمفاعلات النووية الفرنسية، تشكّل خطرا على حياة سكان البلاد وجيرانهم من الأوربيين.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية (الثلاثاء) أن المنظمة كلّفت 7 خبراء مختصين في المسائل النووية والإرهاب، لتحديد الثغرات الأمنية، وتنبيه السلطات الفرنسية وشركة كهرباء فرنسا التي تدير المحطات والمفاعلات النووية إلى مخاطر ذلك.

ووفق الصحيفة، توصّل الخبراء إلى أن أحواض تخزين الوقود المستهلك بمحطات الطاقة النووية، تخضع لحماية سيئة في حال تعرضت لاستهداف بهجوم خارجي.

وأوضحت أنه في حال تعرضت الأحواض التي تضم معظم النشاط الإشعاعي لهجوم وتضرر الحوض وفقد مياهه، فلن يكون بمقدور الوقود أن يبرد، وهذا ما يؤشّر لبداية حادث نووي.

والحادث النووي يعني تسرّب الإشعاعات النووية إلى الغلاف الجوي، مع كل ما ينطوي على ذلك من عواقب إشعاعية وخيمة.

واعتبرت المنظمة الناشطة في مجال حماية البيئة بأكثر من 40 دولة حول العالم، أن ذلك يشكّل خطرا على حياة الفرنسيين وعلى جيرانهم الأوربيين.

ونظرا لعدد المفاعلات النووية في فرنسا (58) والمنشآت اللازمة لتشغيلها، فإن جميع الفرنسيين معنيون بالخطر، وأيضا سكان البلدان المجاورة وفق المصدر.

وتوضيحا للجزئية الأخيرة، قالت المنظمة إن وجود بعض محطات الطاقة النووية قرب الحدود، يجعل المخاطر تمتد إلى سكان البلدان المجاورة، حيث أن محطة "غرافلينس وتشوز" بجوار بلجيكا، ومحطة "فيسنهيم" قريبة من ألمانيا وسويسرا، ومحطة "كاتينوم" على مرمى حجر من لوكسمبورغ.

وبترسانة نووية متقادمة ومحمية بشكل غير كاف اعتبرت المنظمة أن إنتاج الكهرباء في فرنسا أصبح مرادفا للخطر ولفتت المنظمة إلى أنه بوسع شركة كهرباء فرنسا أن تتوجه إلى الطاقات المتجددة كبديل عن الطاقة النووية.

واعتبرت أنه بدل استثمار عشرات مليارات من اليوروهات في صيانة مفاعلات قديمة، وإنتاج نفايات ستبقى مشعّة لمئات الآلاف من السنين، بإمكانها أن تقرر الاستثمار في الطاقات الآمنة والنظيفة وغير المكلفة.

وتعتبر الطاقة النووية المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية في فرنسا.

وتدير شركة كهرباء فرنسا المملوكة بنسبة كبيرة من رأس مالها من قبل الحكومة، 19 محطة نووية و58 مفاعلا الموجودة في البلاد.