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سياسة

مريضات سرطان الثدي بغزة يطالبن السماح لهن بالعلاج في الخارج

طبيبة تنظر في نتائج الموجات فوق الصوتية لمريضة مصابة بسرطان الثدي (أرشيفية)
طبيبة تنظر في نتائج الموجات فوق الصوتية لمريضة مصابة بسرطان الثدي (أرشيفية)
10/10/2017

نظّمت نساء فلسطينيات مريضات بسرطان الثدي، في قطاع غزة، وقفة (الثلاثاء) للمطالبة بحقهن في الحصول على العلاج خارج القطاع.

وقالت جمعية الثقافة والفكر الحر التي نظمت الوقفة، إن إسرائيل ترفض غالبية طلبات السفر المقدمة من قبل المريضات.

ولا تمتلك المشافي في قطاع غزة، الإمكانيات اللازمة لعلاج الأمراض المستعصية، كالسرطان، وهو ما يدفع المرضى لطلب العلاج في الخارج.

وقالت فريال ثابت، مديرة مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش الوقفة، التي نظمت أمام حاجز بيت حانون (معبر إيرز) شمالي القطاع: "إسرائيل رفضت 62% من طلبات الفلسطينيات للسفر بغرض العلاج وأضاف، إسرائيل تبرر رفضها لطلبات السفر للعلاج، بدواعي أمنية".

وتابعت ثابت: نحن هنا أمام معبر بيت حانون نناشد جميع الجهات المعنية، وعلى رأسهم الحكومة الفلسطينية والفصائل، والهيئات الدولية والمحلية، ومنظمة الصحة العالمية، بالتحرك الفوري لإنقاذ المريضات قبل فوات الأوان.

وقالت من حق المصابات بسرطان الثدي، تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب.

وحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية صدر مؤخراً، فإن سرطان الثدي يأتي في المرتبة الأولى لأمراض السرطان التي تصيب الإناث في فلسطين، وبلغت نسبتها 28% من مجموع حالات السرطان المبلغ عنها، وبمعدل 27 حالة جديدة سنوياً، لكل مئة ألف أنثى.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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