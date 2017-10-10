مرشح قطر يواصل تقدمه في الجولة الثانية من انتخابات اليونسكو

واصل المرشح القطري وزير الثقافة السابق حمد بن عبد العزيز الكواري تقدمه في الجولة الثانية من انتخابات منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الثلاثاء.

وحصل الكواري على 20 صوتا من مجموع الأصوات، فيما حلت المرشحة الفرنسية أودراي أزولاي ثانيا بـ13 صوتا، والمرشحة المصرية مشيرة خطاب في المركز الثالث بـ12 صوتا، وحصل مرشحا الصين وفيتنام على 5 أصوات لكل منهما، فيما حصلت المرشحة اللبنانية "فيرا خوري" على 3 أصوات. وكان مرشح أذربيجان "فولاد بلبل-أوغلو " قد أعلن انسحابه من المنافسة قبيل التصويت اليوم.

وينتخب المجلس التنفيذي لليونسكو مدير عام اليونسكو من خلال انتخابات على أربع جولات تصويت بدأت أمس وتنتهي في 13 من الشهر نفسه. ويشترط للفوز حصول المرشح على نسبة (50%+1) والتي تعادل 30 صوتا.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على 30 صوتًا في أي جولة من الجولات الأربع الأولى ، تجرى جولة خامسة يشارك فيها الأول والثاني فقط من الجولة الرابعة ولا يشترط للفوز بها الحصول على الأغلبية المطلقة.

ومن المقرر أن يصادق المؤتمر العام للمنظمة على المرشح الفائز في جلسة تعقد في 10 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، على أن يبدأ المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه في 15 من الشهر نفسه خلفًا للمديرة العامة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا.