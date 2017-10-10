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شاهد: لقطات جوية تبين حجم أزمة الروهينغيا في بنغلاديش

10/10/2017

أظهر تسجيل مصور صدر مؤخرا عن ائتلاف من منظمات إنسانية بريطانية حجم مأساة وأزمة الروهينغيا المسلمين في أحد مخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

وأظهرت اللقطات الجوية التي بثتها لجنة الطوارئ والكوارث (DEC)، وهي ائتلاف لمنظمات إنسانية في بريطانيا، ورصدتها طائرة بدون طيار خلال عدة أيام في أكتوبر/تشرين الأول، انتشارا متزايدا للخيام والأكواخ المؤقتة في مخيم بالوخالي.

ووصل حوالى 515 ألف من مسلمي الروهينغيا الفارين من ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار إلى الجارة بنغلاديش بعد هجمات عسكرية عنيفة شنها جيش ميانمار ومتطرفون بوذيون ضد أقلية الروهينغيا المسلمة منذ 25 أغسطس/آب، وهي الهجمات التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها نموذج صارخ للتطهير العرقي.

وقالت لجنة الطوارئ والكوارث، في بيان إعلامي، إن الجمعيات الخيرية على الأرض تستجيب لنداءات المساعدات، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية جمعت 3 ملايين جنيه إسترليني (نحو 4 ملايين دولار) تبرع بها الجمهور بعد نداء إغاثة أطلقته اللجنة لمساعدة مسلمي الروهينغيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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