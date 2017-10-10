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شاهد: حرائق هائلة في كاليفورنيا تتسبب في مقتل 10 أشخاص وإجلاء الآلاف

10/10/2017

اجتاحت حرائق أججتها رياح شديدة عدة مناطق بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإجبار الآلاف من السكان على الفرار.

وأعلن حاكم الولاية جيري براون حالة الطوارئ في مقاطعات "نابا وسونوما ويوبا" مع اتساع نطاق الحرائق التي غطت المنطقة بأعمدة من الدخان الكثيف وصلت إلى سان فرانسيسكو وأوكلاند، ووسع نطاق حالة الطوارئ لاحقا لتشمل أربع مقاطعات أخرى في شمال الولاية وواحدة في الجنوب.

وقالت السلطات (الاثنين) إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في سونوما بسبب الحرائق، وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن اثنين آخرين توفيا في نابا وثالثا في منطقة ميندوسينو.

 وقال مسؤولون إنه تم إخلاء مستشفيين اثنين في سونوما.

 وقال دانييل برلانت، المتحدث باسم سلطات الإطفاء في كاليفورنيا، إن الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق في ظل رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة في الوقت الذي انتشر فيه 15 حريقا في مساحة حوالي 73 ألف فدان بشمال كاليفورنيا منذ مساء الأحد.

وقال كين بيمولت، مدير إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا، في مؤتمر صحفي، إن قرابة ألف و500 منزل ومبنى تجاري دمر بسبب الحرائق.

ونقلت محطة (إن.بي.سي باي إريا) عن مسؤولين قولهم إن الرياح الجافة القوية تساعد في انتشار الحرائق مشيرة إلى أنهم دعوا السكان بالمناطق التي صدرت لها أوامر إخلاء إجبارية إلى ترك المنطقة على الفور والتوجه إلى مراكز إيواء محلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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