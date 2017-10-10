رئيس إقليم كتالونيا يعلق إعلان الانفصال تمهيدا للوساطة

أعلن رئيس الحكومة الكتالونية تشارلز بويغديمونت (الثلاثاء) تعليق إعلان الانفصال عن إسبانيا لإفساح المجال أمام الوساطات مع الحكومة المركزية.

وذلك بعد أن دعته الأخيرة إلى عدم القيام بأي خطوة "لا يمكن الرجوع عنها".

وفي خطاب ألقاه بويغديمونت في البرلمان الإقليمي في برشلونة، قال إنه سيكشف عن خطط لتطبيق نتائج استفتاء الانفصال عن إسبانيا، مؤكدا أن نتائج الاستفتاء جعلت الإقليم يكسب الحق في الإعلان عن الانفصال.

وطلب رئيس الحكومة الإقليمية لكتالونيا من البرلمان تعليق العملية تمهيدا لحوار سياسي مع الحكومة المركزية في مدريد لخفض التصعيد.

وقبل خطاب بويغديمونت في البرلمان، قال الناطق باسم الحكومة الإسبانية إلى أنييو منديز دي فيغو "أود أن أطلب من بويغديمونت ألا يقوم بأي خطوة لا عودة عنها، وألا يسلك أي طريق لا يمكن العودة عنه، وألا يدلي بأي إعلان أحادي الجانب للاستقلال وأن يعود إلى الشرعية".

وأضاف أن الاتحاد الأوربي قال بوضوح إنه لن يقبل بأي إعلان لانفصال كتالونيا، حيث سبق أن حذر مسؤولون أوربيون من أنه في حال الانفصال سيتم استبعاد الإقليم من الاتحاد.

وأضاف الناطق باسم الحكومة "بالتالي، يجب عدم القيام بشيء لن يترك اي أثر في نهاية المطاف".

وسبق أن لمحت الحكومة الإسبانية إلى احتمال استخدام المادة 155 من الدستور التي يتم بموجبها حل الحكومة في كتالونيا، ولم تستبعد مصادر اللجوء إلى قوانين أخرى قد تمهد لاعتقال رئيس الحكومة الكتالونية.

ودعت الهيئات المدنية المؤيدة لانفصال كتالونيا إلى التظاهر في محيط البرلمان للمطالبة بإعلان الانفصال، حيث شهدت برشلونة مظاهرات عدة رُفعت فيها أعلام الإقليم.