تحطم طائرة حربية روسية في سوريا ومصرع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعرض طائرة من طراز "سو-24" لحادث لدى إقلاعها في سوريا، ما أدى إلى مقتل طاقمها، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الوزارة أن سبب الحادث الذي تعرضت له الطائرة قد يكون عطلا تقنيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن قاذفة قنابل روسية من طراز سوخوي-24 انزلقت على المدرج عند إقلاعها من قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

ويتكون طاقم هذا الطراز من الطائرات من طيارين اثنين. ولم يستطع الطياران، اللذان كانا في طريقهما لمهمة قتالية الخروج من الطائرة، حيث لقيا حتفهما في الحادث.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، أثناء التسارع للإقلاع من مدرج طيران حميميم لتنفيذ مهمة قتالية، خرجت الطائرة "سو-24″ عن المدرج وتحطمت. لم يستطع الطاقم القذف بنفسه من الطائرة في الوقت المناسب وقتل".

وأفاد البيان أن الحادث لم يسبب دمارا على الأرض، ووفقا للتقارير من مكان الحادث، يرجح أن يكون السبب عطلا فنيا.