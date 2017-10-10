بلجيكا توقف تمويل المدارس الفلسطينية بسبب دلال المغربي

أعلنت الحكومة البلجيكية الاثنين تعليق الدعم المالي للمدراس الفلسطينية، وذلك عقب إطلاق اسم فدائية فلسطينية، تعتبرها بلجيكا "إرهابية" على مبنى تم بناؤه بأموال بلجيكية.

وتقول حكومة بلجيكا إن المدرسة الواقعة في الخليل بالضفة الغربية تلقت تمويلا بلجيكا عامي 2012 و 2013 من أجل إتمام عملية بنائها، وبعد استكمال البناء، تم تسليم المدرسة للسلطات المحلية، وأطلق عليها اسم " بيت اوا بيزيك جيرلز".

وقالت حكومة بلجيكا إنه تم تغيير الاسم إلى مدرسة "دلال المغربي الأساسية"، وذلك تيمنا باسم الشهيدة الفلسطينية الشهيرة التي نفذت هجوما في الأراضي المحتلة عام 1978، أسفر عن مقتل عشرات الإسرائيليين، ولقيت حتفها في الهجوم.

ووصف وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز ووزير التنمية الكسندر دي كرو تغيير الاسم " بالأمر غير المقبول".

وقال الوزيران في بيان مشترك" دلال مغربي إرهابية فلسطينية".

وجاء في البيان " الحكومة البلجيكية تدين تمجيد الهجمات الإرهابية. بلجيكا لن تسمح لنفسها أن يرتبط اسمها بأسماء إرهابيين بأي حال".

وأوضحت حكومة بلجيكا أنه تم طرح هذه القضية مع السلطات الفلسطينية، مضيفة أنه تم تعليق ثلاثة مشاريع مماثلة بقيمة 3.3 مليون يورو(3.89 مليون دولار) في الوقت نفسه.