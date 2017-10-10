الحكم بالإعدام على 8 مصريين في قضية "اقتحام قسم حلوان"

قضت محكمة جنايات القاهرة (الثلاثاء) بإعدام 8 أشخاص بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان بالقاهرة خلال أحداث العنف التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لخمسين آخرين، والسجن 10 سنوات لسبعة متهمين، بينهم سيدة وابنتاها، و5 سنوات لثلاثة متهمين.

ويحاكم في القضية 68 متهما أغلبهم محتجزون.

وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا، وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة حلوان بجنوب القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013، وهو نفس اليوم الذي شهد مجزرة فض اعتصامين لرافضي الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.

وقُتل مئات المعتصمين من أنصار خلال عملية الفض.

وكانت المحكمة قررت في 29 يوليو/تموز الماضي إحالة أوراق المتهمين الثمانية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.

ويتعين على المحاكم أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام لكن رأيه غير ملزم للقاضي.

وعقب النطق بالحكم اليوم تعالت الصرخات والهتافات المنددة من داخل قفص الاتهام.

وقال محامون يدافعون عن المتهمين إنهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وألزم القاضي المتهمين مجتمعين بدفع مبلغ مليون و875 ألف جنيه (نحو 106 آلاف دولار) قيمة التلفيات. وأمرهم أيضا، عدا خمسة متهمين، بدفع مليون جنيه لوزير الداخلية بصفته. وحكم على الخمسة الباقين بدفع 100 ألف جنيه لأحد المجني عليهم.

وكان الجيش أعلن عزل مرسي في يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وعقب ذلك اندلعت احتجاجات ومصادمات عنيفة بين مؤيديه وقوات الأمن.

وأصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى القليل جدا من هذا الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.