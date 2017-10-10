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سياسة|فرنسا

اتهام إسلاميين بالتخطيط لاعتداء من سجنهما في فرنسا

اعتداء مسلح سابق في فرنسا
اعتداء مسلح سابق في فرنسا
10/10/2017

اتهم قاض لمكافحة الإرهاب كاميرونيا في الثامنة والعشرين من العمر وفرنسيا يبلغ 22 عاما بالتخطيط لاعتداء من سجنهما في إحدى ضواحي باريس حيث يمضيان عقوبة، كما ذكرت مصادر متطابقة.

وقال مصدر قريب من التحقيق إن "هذين الإسلاميين المتشددين أرادا تشكيل مجموعة من المقاتلين على أمل تعزيز قوتهما عن طريق تحركات عدة خارج السجن ضد أهداف من بينها رجال الشرطة والمشرفين على السجن".

وذكر مصدر قضائي أن الرجلين "معروفان بتطرفهما في السجن" وسجنا لوقائع متعلقة بالحق العام. وقد اتهمها قاض لمكافحة الإرهاب بتشكيل "مجموعة أشرار إرهابية إجرامية".

وأوضح مصدر آخر قريب من التحقيق أن "الرجلين تبادلا الحديث في السجن عن خطة لهما خارجه للتحرك فعليا دون أن يتضح هدف هذه الخطة"، مشيرا إلى أنه "تم اقتراح عدد من الأهداف".

وكان الكاميروني متابع من قبل الإدارة العامة للأمن الداخلي منذ نهاية 2016. وكشفت التحقيقات أيضا أنه كان على اتصال مع شخص موجود في المنطقة العراقية السورية.

وأكد الكاميروني الذي كان يفترض أن يخرج من السجن الثلاثاء، للمحققين أنه كان ينوي تنفيذ اعتداء لكن لم يضف أي تفاصيل، كما قال مصدر قريب من التحقيق أشار إلى أن الرجل يؤيد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفتحت إدارة مكافحة الإرهاب في نيابة باريس تحقيقا قبل أشهر.

وأوضح مصدر آخر قريب من التحقيق أن محققي الإدارة العامة للأمن الداخلي أوقفوا المشتبه بهما بينما كان رجل من جزيرة لاريونيون في الرابعة والأربعين من العمر "يخطط للتوجه إلى باريس لتقديم دعم لوجستي للموقوفين".

واتهم الرجل مؤخرا "بتمجيد أعمال إرهابية علنا، عبر رسائل وضعها على حساب على تويتر بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب 2017″، ثم أوقف قيد التحقيق.

المصدر : مواقع فرنسية
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