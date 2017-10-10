إيران: كل الخيارات مطروحة إذا صُنِّف الحرس الثوري منظمة إرهابية

قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، إن "كل الخيارات مطروحة" بالنسبة لإيران إذا قامت واشنطن بتصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه "منظمة إرهابية".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن ولايتي قوله إن "الأمريكيين يدعمون تنظيم الدولة، وهذا سبب غضبهم من الحرس الثوري، ولكنهم أصغر من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر بالحرس الثوري".

وأضاف: "مهما يفعلون سنتخذ إجراءات مماثلة، لدينا كل الخيارات مطروحة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال قبل يوم، إن رد إيران على احتمال تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري تنظيماً إرهابياً سيكون حاسما وساحقا.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قاسمي قوله في مؤتمر صحفي: "نأمل ألا ترتكب الولايات المتحدة هذا الخطأ الإستراتيجي".

وأضاف "إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذا العمل، فسيكون رد إيران شديدا وحاسما وقاطعا، وعلى الولايات المتحدة أن تتحمل تبعاته، وآمل أن يكون هناك دور للعقلاء في أمريكا من أجل تجنّب هذا الأمر".

كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري (الأحد) إنه في حال صحت الأخبار المتواترة، فيما يخص "الحماقة الأمريكية" التي تريد وضع حرس الثورة الإسلامية على لائحة المجموعات الإرهابية، فإن الحرس الثوري سيضع الجيش الأمريكي، وخصوصا الموجود في منطقة الشرق الأوسط في نفس المتراس إلى جانب تنظيم الدولة.

وأضاف "كما أعلنا في السابق، فإذا نفذت الولايات المتحدة قانون الحظر على إيران، فعليها أن تنقل قواعدها العسكرية إلى مسافة أكثر من 2000 كيلومتر لتجنب مدى الصواريخ الإيرانية".