ناشط أمريكي مسلم يطلق حملته الانتخابية للترشح للكونغرس

أطلق عضو مسلم في المجلس المحلي لمدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأمريكية حملته الانتخابية للترشح للكونغرس الأحد بما قد يجعله ثالث مسلم في المجلس.

ومن المقرر أن يعلن نديم مازن (34 عاما) ترشحه كديمقراطي عن منطقة في شمال غربي بوسطن وهو مقعد سيكون شاغرا اعتبارا من العام المقبل بعد أن قررت النائبة نيكي تسونغاس (71 عاما) عدم السعي للحصول على ولاية سادسة في الكونغرس.

ويخطط مازن، وهو أشهر مسلم يشغل منصبا بالانتخاب في الولاية، للتركيز في حملته على قضايا اقتصادية.

وتتسق محاولته للصعود من مسؤول محلي لعضو في الكونغرس مع روح (جيتباك) الجماعة التي أسسها في فبراير/ شباط بهدف تشجيع مزيد من المسلمين على السعي لشغل مناصب بالانتخاب.

كما يستعد مازن لمواجهة أسئلة عن عقيدته إذ تظهر استطلاعات رأي أن الكثير من الأمريكيين لهم وجهة نظر سلبية في المسلمين بعد أن اصطبغت ذكرياتهم بأحداث مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2011 وتفجيرات عام 2013 في ماراثون بوسطن.

وقال مازن في مقابلة "الناس لا يفهمون ما يعنيه لي أن أكون مسلما وأن أعتقد أن عقيدتي تلزمني بخدمة كل أمريكي وخدمة الدستور".

وإذا نجحت مساعي مازن فقد ينضم إلى النائب الأمريكي كيث إليسون عن مينيسوتا وأندريه كارسون عن إنديانا كثالث مسلم في الكونغرس.