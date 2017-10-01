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سياسة

مئات المصابين في اشتباكات خلال استفتاء كتالونيا

1/10/2017

أعلن مسئولون بإقليم كتالونيا ارتفاع عدد المصابين جراء الاشتباكات التي وقعت اليوم أثناء محاولة الشرطة الإسبانية منع إجراء التصويت في استفتاء استقلال الإقليم إلى 450 شخصا على الأقل.

وكانت قوات الشرطة قد استخدمت الهراوات وأطلقت الرصاص المطاطي في محاولة منها لتفريق المواطنين ومنعهم من دخول مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي تعتبره الحكومة في مدريد غير شرعي.

ويعد هذا الاستفتاء واحدا من أسوأ الأزمات الدستورية التي تتعرض لها إسبانيا منذ عشرات السنين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن 11 في قوات الأمن أصيبوا بجروح في الإقليم خلال اشتباكات مع الانفصاليين الكتالونيين أثناء محاولة منع إجراء الاستفتاء المحظور على استقلال المنطقة.

وتُصر حكومة الإقليم على الاستقلال عن إسبانيا رغم وعود الحكومة المركزية بمنح الإقليم المزيد من الصلاحيات، في حال تم التراجع عن فكرة الانفصال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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