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سياسة

شاهد: حماس تطق سراح سجناء من فتح استعدادا للمصالحة

1/10/2017

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس سراح خمسة سجناء ينتمون لحركة فتح قبل يوم من وصول رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله ووزراء حكومته إلى غزة.

ووصل وزير الثقافة إيهاب بسيسو إلى غزة وعقد اجتماعا مع نوابه وموظفي الوزارة بعد تسلمه منصبه، ومن المقرر أن يعقد الحمد الله الاجتماع الأسبوعي لحكومته، التي تشكلت عام 2014، في غزة.

وتم سجن رجال الأمن التابعين لفتح قبل عامين لقيامهم بما تم وصفه "بأعمال تضر بالأمن الداخلي". وصدرت بحق الخمسة أحكام بالسجن تراوحت بين سبعة و15 عاما.

وأعلنت حركة حماس في 17 سبتمبر/ أيلول حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة ودعوتها الحكومة للقدوم إلى غزة لاستلام مهامها، استجابة لطلب مصري.

واجتمع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأعضاء وفد الأمني المصري، والذي وصل إلى قطاع غزة في وقت سابق للإشراف على عملية تسلم الحكومة الفلسطينية لمهام عملها.

وشارك في الاجتماع رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقائد الأجهزة الأمنية بغزة اللواء توفيق أبو نعيم.

المصدر : رويترز
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