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سياسة|فرنسا

شاهد: الشرطة الفرنسية تقتل رجلا طعن امرأتين في مرسيليا

1/10/2017

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن جنديا فرنسيا قتل رجلا رميا بالرصاص بعدما قتل الأخير سيدتين من المارة طعنا عند محطة القطارات الرئيسية في مدينة مرسيليا جنوب البلاد.

ووصفت مصادر في الشرطة الهجوم بأنه "عمل إرهابي على الأرجح"، وأضافت المصادر الشرطة إن المشتبه به صاح قائلا "الله أكبر" أثناء تنفيذه الهجوم.

وطوقت الشرطة موقع الحادث وقالت إن عملية أمنية بدأت في المدينة التي تعد ثاني كبرى مدن فرنسا، وتم إخلاء المنطقة ووقف حركة القطارات على أحد الخطوط الأكثر ازدحاما في البلاد.

وفرضت فرنسا حالة طوارئ بعد سلسلة من الهجمات على مدى العامين الماضيين كان أبرزها هجوم في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أسفر عن مقتل 130 شخصا.

كما قاد مُسلح شاحنة ثقيلة ليدهس حشدا يحتفل باليوم الوطني الفرنسي في نيس العام الماضي مما أسفر عن مقتل 86 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر : رويترز
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