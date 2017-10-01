جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار من مدخل إحدى كلياتها

أعلنت كلية سانت هيوز التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية أن الكلية، التي تعتبر المؤسسة التعليمية الأم لزعيمة ميانمار أون سان سو تشي، قد أزالت صورتها من مدخل الكلية.

ومع ذلك، قالت الكلية، التي درست فيها سان سو تشى مستشارة الدولة في ميانمار كطالبة جامعية، في بيان لها السبت إن السبب في إزالة الصورة هو رغبة الكلية في عرض لوحة جديدة للفنان الياباني يوشيهيرو تاكادا.

وتعرضت سو تشي والحاصلة على جائزة نوبل للسلام لانتقادات واسعة خلال الأسابيع القلية الماضية بسبب الحملة الأمنية التي شنها جيش ميانمار ضد سكان أقلية الروهينغيا.

وأُجبر ما يقرب من 500 ألف شخص من أقلية الروهينغيا المسلمة على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة هرباً من الهجمات.