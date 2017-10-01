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سياسة|تونس

تونس تنقذ نحو 140 مهاجرا على سواحلها

قوات خفر السواحل التونسي
قوات خفر السواحل التونسي
1/10/2017

أنقذت قوات خفر السواحل التونسي مساء السبت 98 مهاجرا كانوا يبحرون خلسة تجاه أوروبا عندما كان مركبهم يغرق بينما أعلنت البحرية إحباط هجرة 43 آخرين على متن أربع قوارب قبالة سواحل جرجيس

وزادت محاولات الإبحار من السواحل التونسية بعد أن شددت جماعة مسلحة الرقابة على السواحل الليبية مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية طوال الشهرين الماضيين.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن القوات البحرية التونسية أحبطت يوم الخميس وصول نحو 170 مهاجرا في شهر أغسطس/آب الماضي بينما وصل العدد إلى حوالي 550 في شهر سبتمبر/أيلول فقط.

وتنطلق هذه الرحلات السرية من عدد من المناطق الساحلية من بينها هرقلة وصفاقس وبنزرت وجرجيس.

وقال العميد خليفة الشيباني الناطق باسم الحرس الوطني "الحرس البحري أنقذ 98 مهاجرا تونسيا قبالة سواحل قرقنة بعد أن بدأت مياه البحر تتسرب إلى داخل المركب، فتم نقلهم على متن الخافرات التابعة للحرس الوطني، في حين غرق المركب".

وفي بيان منفصل قال الجيش إنه تمكن من إيقاف 43 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس كانوا على متن أربعة قوارب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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