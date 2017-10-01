ترمب: التفاوض مع كوريا الشمالية "مضيعة للوقت"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد أن التفاوض مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي يعد "مضيعة للوقت" بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فتح قنوات اتصال مع بيونغ يانغ.

وكتب ترمب عبر موقع تويتر "أخبرت ريكس تيلرسون، وزير خارجيتنا الرائع، أنه يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل الصاروخ الصغير"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

وتابع ترمب موجها كلامه إلى وزير خارجيته "لا تهدر نشاطك ريكس، سنقوم بما يتوجب علينا القيام به".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال السبت خلال زيارة له إلى الصين إن واشنطن فتحت "خطوط اتصال" مع بيونغ يانغ لـ"سبر" رغبة نظام كيم جونغ أون بالدخول في مفاوضات حول برنامج البلاد النووي.

وأضاف تيلرسون "لدينا حاليا قناتان أو ثلاث مفتوحة مع بيونغ يانغ، نستطيع التحدث معهم وهذا ما نفعله".

إلا أن وزارة الخارجية أعلنت بعيد ذلك أن كوريا الشمالية لم تبد بعد "أي إشارة تدل على اهتمام" بمحادثات من هذا النوع مع الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت "لم يبد المسؤولون الكوريون الشماليون أي إشارة تدل على اهتمامهم بمحادثات حول نزع السلاح النووي".

ويعمل تيلرسون على تشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ، وفي الوقت نفسه يعمل مع الصين لتشديد الضغط على نظام بيونغ يانغ.