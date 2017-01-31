من هو قاتل المصلين في كندا؟

أعلنت السلطات الكندية أن طالبا جامعيا كنديا-فرنسيا هو المشتبه به الوحيد في حادث إطلاق النار على مسجد

والذي أسفر عن مقتل 6 مصلين وإصابة 17 شخصا آخرين.

وقالت الشرطة الكندية إن منفذ الهجوم، هو الطالب الجامعي ألكسندر بيسونيت، ويبلغ من العمر 27 عاما، وهو فرنسي كندي من مقاطعة كيبيك.

وأكدت جامعة لافال القريبة من المسجد، الذي تعرض للهجوم، أن ألكسندر بيسونيت هو أحد طلابها ويدرس في كلية العلوم الاجتماعية.

ومثل بيسونيت أمام القضاء مساء الاثنين، وظهر مرتديا زيّا أبيض ووجهت له المحكمة تهمة قتل 6 أشخاص والشروع بقتل 5 آخرين لا يزالون في المستشفى بحالة حرجة.

وكانت الشرطة أعلنت أن بيسيونيت نفسه اتصل بها بعد نصف ساعة من تنفيذه الهجوم لتسليم نفسه، ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 21 فبراير /شباط القادم في جلسة يوجه خلالها المدعي العام التهم رسميا إليه.

وكان بيسيونيت قد فتح النار على المصلين خلال صلاة العشاء في المسجد التابع للمركز الثقافي الإسلامي في كيبيك في هجوم أسفر عن 6 قتلى هم مغربي وجزائريان وتونسي وغينيان تترواح أعمارهم بين 39 و60 عاما.

ونشرت الشرطة الكندية دوريات عند المساجد والمدارس في مناطق المسلمين في عدة مدن عدة، وفي مدينة كيبيك تمركزت عربات الشرطة أمام العديد من المساجد وقام ضباط الشرطة بفحص بطاقات هوية الصحفيين الذين ينتظرون في الخارج.

وتم تطويق عدد من البنايات حول المركز الإسلامي الذي تعرض للهجوم ووقف ضباط الشرطة بالخارج يستجوبون المارة.