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سياسة|تركيا

محكمة تابعة للأمم المتحدة تأمر تركيا بالإفراج عن قاض مسجون

31/1/2017

أمرت محكمة تابعة للأمم المتحدة تركيا بالإفراج عن قاض تركي اعتقل في حملة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل

وذلك حتى يتمكن من شغل مقعده في هيئة المحكمة التي تنظر في قضية سياسي رواندي متهم بارتكاب إبادة جماعية في بلاده.

وقالت آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية في قرارها يوم الثلاثاء إن القاضي أيدين صفا أكاي يتمتع بحصانة دبلوماسية بصفته قاضيا بالأمم المتحدة وإن سجنه انتهاك لاستقلال القضاء. وأمرت المحكمة بالإفراج عنه بحلول 14 فبراير شباط.

والآلية هي البديل القانوني الحالي للمحاكم التي نظرت في الجرائم التي ارتكبت أثناء الحروب اليوغوسلافية والإبادة الجماعية برواندا.

وكان من المقرر أن تستمع إلى أقوال أوجوستين نجيراباتواري وهو سياسي رواندي يقضي عقوبة السجن لمدة 30 عاما بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية. ويقول محاموه إنهم توصلوا إلى أدلة تبرئ ساحة موكلهم. 

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