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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: محتجون على حظر ترمب يشتبكون مع الشرطة في أوهايو

31/1/2017

اشتبكت الشرطة مع محتجين في كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية مساء أمس الاثنين حيث رشت رذاذ الفلفل على المحتجين الغاضبين

من القرار التنفيذي لدونالد ترمب والذي يحظر دخول مواطنين من سبع دول أغلب سكانها مسلمون إلى الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير أن مئات الأشخاص شاركوا في مسيرة جابت شوارع عاصمة ولاية أوهايو. وبعد توقفهم في إحدى إشارات المرور لعدة دقائق قامت الشرطة بتفريقهم مستخدمة رذاذ الفلفل.

وبمقتضى أمر تنفيذ وقعه ترامب يوم الجمعة (27 يناير كانون الثاني) تم منع مهاجرين من سبع دول أغلب سكانها مسلمون من دخول الولايات المتحدة.

وأثار القرار احتجاجات كبيرة في العديد من المطارات الأمريكية حيث تقطعت السبل ببعض المسافرين من هذه الدول.

ومنع قضاة في خمس ولايات أمريكية على الأقل السلطات الاتحادية من تطبيق القرار.

وقال محامون يمثلون أناسا ذوي صلة بالقرار إن بعض السلطات لا ترغب في تنفيذ أحكام قضائية.

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