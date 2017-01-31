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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: ديمقراطيون يتظاهرون ويقدمون تشريعات ضد أمر ترمب

31/1/2017

شارك نواب ديمقراطيون في الكونغرس في مسيرة على درج المحكمة العليا، احتجاجا على الأمر التنفيذي للرئيس

واتهمت زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي هذه السياسة ووصفتها " بغير الدستورية والطائشة والمتهورة "

كما حاول أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس إجراء تصويت على مشروع قانون إلغاء أمر تنفيذي للرئيس دونالد ترمب يحظر السفر من سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة ، لكن مشرعا جمهوريا عطّل الإجراء.

وقالت السناتور الديمقراطية ديان فينستاين إنها جمعت 27 صوتا داعما لمشروع القانون الذي يهدف لإلغاء أمر الذي وقعه ترمب الجمعة ، لكن بموجب قواعد المجلس لم يتطلب منع التصويت سوى اعتراض عضو واحد فقط.

وعرقل السناتور الجمهوري توم كوتون مناقشة الإجراء.

كان من المتوقع أن يواجه مشروع القانون معركة صعبة لتمريره بالمجلس حيث يسيطر رفاق ترمب الجمهوريون على الأغلبية بواقع 52 صوتا مقابل 48.

وعلق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما كما حظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا

والصومال والسودان وسوريا واليمن.

يقول ترمب إن هذا الإجراء سيحمي الأمريكيين لكن معارضين يقولون إنه يستهدف المسلمين تحديدا وهو ما ينتهك القانون الأمريكي ويشوه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحب بالمهاجرين.

وقدم أكثر من 160 ديمقراطيا بمجلس النواب تشريعا بالمجلس لإبطال الأمر الذي أصدره ترمب لكن من المستبعد أن يتقدم المشروع في مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية أكبر بواقع 240 مقعدا

مقابل 93 .

المصدر : الجزيرة مباشر
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