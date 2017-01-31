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سياسة|أمريكا

ترمب يقيل القائمة بأعمال وزير العدل لرفضها تنفيذ حظر الهجرة

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31/1/2017

قال المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقال سالي ييتس القائمة بأعمال

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في تغريدة على موقع "تويتر" إن ترمب عين دانا بوينتي المحامية الاتحادية لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس.

كانت ييتس التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما قالت إنها غير مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بحظر السفر من سبع دول عربية ومسلمة إلى الولايات المتحدة قانوني.

وتعد سالي ييتس أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، وما قامت به خطوة نادرة غير معتادة بتحدي الرئيس دونالد ترمب.

وأبلغت ييتس محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب".

وعلق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب يوم الجمعة دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما كما حظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

ويقول ترامب إن هذا الإجراء سيحمي أمريكا من الهجمات الإرهابية؛ لكن معارضيه يقولون إنه يستهدف المسلمين تحديدا على نحو غير عادل ويشوه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحب بالمهاجرين.

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