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سياسة|أمريكا

العثور على كوكايين في طائرة تابعة لأمريكان أيرلاينز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
31/1/2017

قالت الشرطة يوم الاثنين إن عامل صيانة طائرات في أوكلاهوما عثر على 14 كيلوجراما من الكوكايين
في أنف

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة تولسا في منشور على فيسبوك إنه عثر على سبع لفافات من المخدر قيمتها السوقية 200 ألف دولار على الأقل ليل يوم الأحد في قاعدة صيانة تابعة للشركة في تولسا.

وأضاف المكتب أن "فنيا ذهب لفحص غرفة الإلكترونيات … وبدت بعض العوازل جديدة. وحركها ورأى إحدى اللفافات."

وقالت الشرطة إن الطائرة وهي من طراز بوينج 757 كانت قادمة من بوجوتا وهبطت في ميامي، وقد أرسلت إلى تولسا لإخضاعها لفحوص صيانة لأن القاعدة في ميامي كانت مكتظة .

وأشارت الشرطة إلى أن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية تحقق في الواقعة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من " أمريكان إيرلاينز" .

المصدر : الجزيرة مباشر
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