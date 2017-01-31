العثور على كوكايين في طائرة تابعة لأمريكان أيرلاينز

قالت الشرطة يوم الاثنين إن عامل صيانة طائرات في أوكلاهوما عثر على 14 كيلوجراما من الكوكايين

في أنف

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة تولسا في منشور على فيسبوك إنه عثر على سبع لفافات من المخدر قيمتها السوقية 200 ألف دولار على الأقل ليل يوم الأحد في قاعدة صيانة تابعة للشركة في تولسا.

وأضاف المكتب أن "فنيا ذهب لفحص غرفة الإلكترونيات … وبدت بعض العوازل جديدة. وحركها ورأى إحدى اللفافات."

وقالت الشرطة إن الطائرة وهي من طراز بوينج 757 كانت قادمة من بوجوتا وهبطت في ميامي، وقد أرسلت إلى تولسا لإخضاعها لفحوص صيانة لأن القاعدة في ميامي كانت مكتظة .

وأشارت الشرطة إلى أن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية تحقق في الواقعة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من " أمريكان إيرلاينز" .