الجيش الأمريكي: استثناء العراقيين المتعاونين من قرار حظر السفر

قال البنتاغون، إنه يعتزم وضع قائمة بأسماء العراقيين المتعاونين مع أمريكا لاستثنائهم من حظر السفر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جيف ديفيس، في الموجز الصحفي الذي قدمه من واشنطن، إن "المؤسسات الحكومية الأمريكية المختلفة بصدد جمع أسماء العراقيين المتعاونين مع البلاد، بغرض استثنائهم من قرار الرئيس دونالد ترمب القاضي بمنع القادمين من سبع دول عريبة ومسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة".

وتابع: "نحن نحاول ضمان أن أولئك الذين حافظوا على التزامهم معنا بشكل ملموس بالقتال معنا أو دعمنا أن تكون أسمائهم معروفة ( في دوائر الهجرة الأمريكية) وأن يتم الاعتراف بكامل جهودهم".

وأشار ديفيس إلى أن الأوامر جاءت من البيت الأبيض بهذا الخصوص خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

والجمعة الماضي، وقع ترمب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا، العراق، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترمب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.