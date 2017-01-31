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سياسة|بريطانيا

البرلمان البريطاني يناقش طلبا لإلغاء زيارة ترمب

31/1/2017

يعقد المشرعون البريطانيون اجتماعا يوم 20 فبراير شباط لمناقشة مناشدة وقعها أكثر من 1.6 مليون شخص

وتدعو لإلغاء زيارة دولة يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القيام بها لبريطانيا لتجنب إحراج الملكة إليزابيث.

ودعت لجنة المناشدات بمجلس العموم البريطاني لعقد النقاش.

وفي نفس اليوم سيناقش المشرعون مناشدة أخرى تطالب بإتمام زيارة الدولة والتي وقعها أكثر من مائة ألف شخص.

وترد الحكومة البريطانية على كل المناشدات التي يزيد عدد الموقعين عليها عن عشرة آلاف شخص وتحال المناشدات إلى البرلمان لمناقشتها إذا جمعت مائة ألف توقيع.

ووجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الدعوة لترمب يوم الجمعة ليقوم بزيارة دولة لبريطانيا وهو ما يعني أنه سيأتي بناء على دعوة من الملكة إليزابيث وسيتناول العشاء معها خلال الزيارة.

واكتسبت الحملة لإلغاء زيارة الدولة زخما بعدما وقع ترمب أمرا تنفيذيا بتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع مؤقتا المسافرين من سوريا وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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