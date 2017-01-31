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سياسة

إيران تختبر أول صاروخ باليستي بعد تولي ترمب

30/1/2017

قال البيت الأبيض إنه على علم بأن إيران أجرت تجربة على صاروخ باليستي وأنه يتم بحث طبيعة التجربة.

وتعهد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بتقديم المزيد من المعلومات قريبا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون في وقت سابق أن إيران اختبرت أول صاروخ باليستي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب.

وأضاف المسؤولون أن الصاروخ متوسط المدى من طراز خورامشهر انطلق لمسافة 600 ميل قبل أن ينفجر.

وجرى إطلاق الصاروخ من أحد المواقع المعروفة لإجراء الاختبارات شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وعقب أيام من الاتفاق النووي الإيراني، دعا قرار لمجلس الأمن إيران إلى التوقف عن إجراء مثل هذه الاختبارات.

وهذا الاختبار هو ثاني اختبار لصاروخ باليستي منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، الذي وقع فيه الاتفاق النووي بين إيران وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن هذه التجربة تمثل "انتهاكا سافرا" للقرار.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في بيان على صفحته على موقع فيسبوك إنه يعتزم "مناقشة مسألة تجديد العقوبات على إيران بخصوص هذه المسألة وغيرها من المسائل في لقائه المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأعلن البيت الأبيض أن ترمب سيلتقي نتانياهو في منتصف شهر فبراير/ شباط.

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