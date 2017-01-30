وفاة 32 شخصا شربوا من بئر مسمم في الصومال

قال مسؤولون الاثنين إن 32 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الصومال بعد شرب ماء من بئر

و يعتقد أن مياه البئر تعرضت لتسميم.

ونقل أكثر من 10 أشخاص آخرين الى المستشفى بعد الشرب من بئر بالقرب من مدينة بيدوا جنوب غربي الصومال، حسبما قال المسؤول الإقليمي البارز حسن حسين إيلاي.

واتهم إيلاي حركة الشباب الإسلامية بتسميم البئر.

وقال "حركة الشباب سممت بئر المياه لمنع الجنود الحكوميين من شرب المياه هناك"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد تردد من قبل أن حركة الشباب سممت آبارا في الماضي. ولم يعرف على الفور ما إذا كان أي جنود قد لقوا حتفهم في الحادث الأخير.

ولم يصدر تعليق من حركة الشباب، التي تخوض حربا ضد الحكومة الصومالية منذ عشرة أعوام .