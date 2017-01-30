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سياسة

مقتل جندي أمريكي أثناء تنفيذ أول عملية عسكرية باليمن يقرها ترمب

مقتل جندي أمريكي في أول عملية عسكرية باليمن يقرها ترمب
مقتل جندي أمريكي في أول عملية عسكرية باليمن يقرها ترمب
30/1/2017

لقي جندي أمريكي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون أثناء تنفيذ قوات أمريكية غارة جوية على جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن أمس في أول عملية عسكرية يقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال الجيش الأمريكي إن 14 متشددا قتلوا في الهجوم على فرع نافذ من القاعدة استهدفته الولايات المتحدة مرارا في ضربات بطائرات بدون طيار، وقال مسعفون في موقع الهجوم إن 30 شخصا قتلوا بينهم 10 نساء و3 أطفال.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن جنديين أمريكيين آخرين أصيبا عندما أرسلت طائرة أمريكية عسكرية لإجلاء الجرحى لكنها تعرضت لإطلاق النار.

ووصف الرئيس الأمريكي الجديد العملية بأنها ناجحة وقال إن المعلومات المخابراتية التي جمعت خلال العملية ستساعد الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب.

وقال ترمب في بيان "الأمريكيون أحزنتهم هذا الصباح أنباء فقد جندي بطل لحياته في حربنا ضد الشر والإرهاب الإسلامي المتطرف." حسب تعبيره

وقال تنظيم القاعدة إن الغارة التي وقعت في حي يكلا بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل عبد الرؤوف الذهب "الزعيم الكبير" بتنظيم القاعدة باليمن وآخرين.

ومن بين الأطفال الذين قتلوا في الغارة الطفلة أنوار العولقي البالغة من العمر ثماني سنوات وهي ابنة أنور العولقي المولود في الولايات المتحدة وأحد القادة اليمنيين البارزين للقاعدة والذي قتل في ضربة لطائرة أمريكية بدون طيار عام 2011 وذلك وفقا لما ذكره جدها.

وقال ناصر العولقي لرويترز إن الطفلة أصيبت برصاصة في العنق وعانت لساعتين قبل أن تلقى حتفها ووصف الأمر بأنه جريمة كبرى.

وفي بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تكن هناك إشارة لأي قتلى مدنيين على الرغم من أن مسؤولا عسكريا أمريكيا طلب عدم ذكر اسمه قال إنه لا يمكن استبعاد وقوعها.

وقالت وزارة الدفاع إن الهجوم نتج عنه جمع "معلومات ستقدم على الأرجح نظرة عميقة للمخططات الإرهابية في المستقبل".

وقال المسؤول إن القوات الخاصة الأمريكية لم تأسر أي متشددين أو أي أشخاص آخرين من الموقع وأضاف أن المجموعة تعرضت لإطلاق النار.

ولم يكشف البنتاجون عن كيفية مقتل الجندي ورفض المسؤول العسكري الأمريكي الإدلاء بتفاصيل عن مقتله.

 وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن طائرة عسكرية أمريكية أرسلت لإجلاء المصابين لكنها تعرضت لإطلاق النار مما دفع إلى "تدميرها عمدا في الموقع".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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