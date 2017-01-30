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سياسة

شاهد : مليون توقيع لإلغاء زيارة ترمب لبريطانيا

30/1/2017

وقع أكثر من مليون شخص في بريطانيا على التماس يظهر معارضة لمرسوم دونالد ترمب

يأتي هذا في الوقت الذي تلاقي فيه خطط بريطانيا لاستضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في زيارة رسمية في وقت لاحق هذا العام ،  معارضة متزايدة في أعقاب توقيعه أمرا تنفيذيا يعلق بشكل مؤقت هجرة مواطني سبع دول إسلامية 90 يوما.

تتضمن زيارة الدولة مراسم استقبال وحفلا ضخما، وفي كثير من الأحيان الإقامة في قصر باكنغهام في ضيافة الملكة إليزابيث الثانية.

وطالبت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة بإلغاء الزيارة الرسمية وبلغ عدد التوقيعات على الالتماس الذي قدم على الإنترنت والذي يعارض الزيارة قرابة مليون توقيع اليوم ، وهو ما يعني ضرورة مناقشته في البرلمان.

وكان البرلمان قد ناقش العام الماضي منع ترمب، الذي كان مرشحا حينذاك، من زيارة المملكة المتحدة بعد تقديم التماس مماثل على الإنترنت.

ووصفت شامي تشاكرابارتي، المدعية العامة لحزب العمال في حكومة الظل، الأمر التنفيذي للرئيس ترمب فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من سبع دول إسلامية "بالسياسة السيئة للغاية."

وقالت شامي تشاكرابارتي "القرار الذي اتخذه ترمب مروع وربما هو غير دستوري بموجب القانون الأمريكي .. هو قرار عنصري ومثير للانقسام ومن المثير للجدل أنه لا يشمل دولا يمتلك فيها ترمب أعمالا تجارية. لذلك، ربما هو فاسد.. إنها سياسة سيئة للغاية."

المصدر : الجزيرة مباشر
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