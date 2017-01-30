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سياسة

شاهد: مسلمون يصلون بمطار دالاس خلال احتجاج ضد ترمب

30/1/2017

أدى عشرات المسلمين صلاة الظهر بمطار "دالاس فورت نورث" الدولي بولاية تكساس الأمريكية

خلال احتجاج ضد قرار الرئيس دونالد ترمب بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وقال موقع دالاس نيوز الإخباري الأحد إن إماما يدعى "عمر سليمان" أمّ المصلين في صلاة الظهر، بعدما جاء وقتها خلال احتجاج في المطار على قرار ترمب بمنع مواطني الصومال والسودان واليمن وليبيا والعراق وسوريا وإيران من دخول الولايات المتحدة.

وشارك في الصلاة عشرات المحتجين من الرجال والنساء، الذين ملأوا صالة الوصول الرابعة بمطار دالاس فورت نورث.

وانطلقت الاحتجاجات في العديد من المدن منذ وقع ترمب قراره يوم الجمعة الماضي بمنع دخول مواطني الدول السبع، وشارك في الاحتجاجات الآلاف من جميع الديانات، بينما أحدث القرار ارتباكا في المطارات حول العالم.

وقال سليمان في مؤتمر صحفي عقب الصلاة: "هذا عرض رائع لتضامن الأشخاص من جميع الديانات. هكذا نحن في دالاس. وهكذا نحن كبلد".

المصدر : الجزيرة مباشر
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