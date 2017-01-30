البث الحي
سياسة

شاهد: قرار ترمب يعطل علاج طفل سوري مصاب بالسرطان

29/1/2017

صارت حياة طفل سوري مصاب بالسرطان على المحك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى بلاده، من بينها سوريا.

وقال جهاد الخالد، والد الطفل محمد (7 سنوات) إنه شعر بخيبة أمل شديدة بعد قرار ترمب، حيث كان يأمل في علاج ابنه في الولايات المتحدة.

وقال الخالد، الذي يعاني أيضا من إصابة بسبب الحرب في سوريا، إنه باع كل ما يملك كي يوفر العلاج لابنه.

وأضاف الخالدي، وهو أب لأربعة أطفال ويعمل بمحل حلويات، إن كل ما يتمناه هو أن يعيش ابنه حياة سعيدة، ولا يعاني كما عانى والداه بسبب الحرب والتهجير.

وأصدر ترمب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يمنع دخول رعايا 7 دول هي (اليمن والسودان والصومال والعراق وسوريا وإيران وليبيا) الولايات المتحدة بدعوى أن ذلك سيحمي الشعب الأمريكي من الإرهاب.

وأثار القرار إدانات دولية واسعة، كما أحدث ارتباكا واسعا في المطارات حول العالم، بينما انطلقت مظاهرات واسعة في الولايات المتحدة رفضا للقرار.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تراجع دخل الفرد في السعودية لأدنى مستوى خلال 3 سنوات

فيروس كورونا المستجد ألقى بظلاله على الاقتصاد السعودي (روتيرز)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

شاهد: فيديو مؤثر لأم يمنية عقب مقتل ابنتها في قصف لجماعة الحوثي

سيدة يمنية وهي تبكي بحرقة عقب مقتل طفلتها في قصف لجماعة الحوثي (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)