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سياسة|السعودية

شاهد:ترمب يهاتف الملك سلمان واتفاق على مناطق آمنة في سوريا واليمن

30/1/2017

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزاتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، تم الاتفاق خلاله
على دعم إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن ، وجرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين .

وقال بيان للبيت الأبيض إن الزعيمين اتفقا على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة متشددي تنظيم الدولة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم و"الشراكة الاستراتيجية وأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري بينهما".

وعبر الجانبان عن تطابق وجهات نظريهما في الملفات التي تم بحثها، ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف، ودعا كل منهما الآخر لزيارة بلاده.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الزعيمين اتفقا أيضا على الحاجة لمواجهة "أنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة".

وقال بيان البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أيضا دعوة العاهل السعودي لترمب "لقيادة جهود الشرق الأوسط لهزيمة الإرهاب والمساعدة في بناء مستقبل جديد اقتصاديا واجتماعيا" للمملكة والمنطقة.

وأجرى الرئيس الأميركي كذلك اتصالا هاتفيا مساء أمس مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء في تغريدة لحساب المسؤول الإماراتي على تويتر أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ترمب، جرى خلاله "بحث تعزيز علاقات التعاون والصداقة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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