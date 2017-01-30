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سياسة

الأردن: الإنتربول يضبط مطلوبًا "اختلس مليار دولار"

30/1/2017

أعلنت إدارة الإعلام الأمني الأردني، التابعة لمديرية الأمن العام، أنّ منظمة الشرطة الجنائية الدولية "

وجاء في بيان نشرته مديرية الأمن العام على موقعها الرسمي أن "مكتب إنتربول عمان، تمكن من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين دولياً لإحدى الدول العربية بموجب تعميم دولي"، دون تحديد هذه الدولة.

وأشار إلى أن الموقوف، الذي لم يذكر البيان جنسيته، "متهم بالإضرار العمد بأموال الدولة (الاختلاس) بمبالغ تقدر بحوالي مليار دولار أميركي، وبحقه حكم غيابي بالحبس لمدة 7 أعوام".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على المطلوب أثناء محاولته دخول المملكة قادماً من إحدى الدول الأوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي".

وأشار إلى أنه "بعد التدقيق على نظام السيطرة ومنظومة الاتصال الدولية التي أشارت لوجود طلب دولي بحقه، جرى اصطحابه لاتخاذ كافة الإجراءات الشرطية بحقه وسيجرى إحالته للقضاء بعد ذلك".

وختم البيان أنه "تم التواصل مع الجهات المختصة في الدولة الطالبة له دولياً؛ من أجل إرسال ملف الاسترداد عن طريق سلطاتهم القضائية وبالطرق الدبلوماسية للنظر بطلب تسليمه إليهم عن طريق القضاء الأردني".

المصدر : الجزيرة مباشر
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