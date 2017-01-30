إدانات دولية واسعة لهجوم كيبيك

استنكرت حكومات عربية وأجنبية الهجوم الذي استهدف مسجدا بمدينة كيبيك الكندية

وأسفر الهجوم عن مقتل ستة مصلين وإصابة آخرين.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه "هجوم إرهابي على المسلمين".

وأضاف في بيان "ندين هذا الهجوم الإرهابي على المسلمين في مركز عبادة ولجوء. مضيفا :" "الكنديون المسلمون جزء مهم من نسيجنا القومي ولا مكان لهذه الأفعال الحمقاء في مجتمعاتنا ومدننا وبلادنا."

من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في تغريدة على تويتر "أدين بأشد العبارات الهجوم الشنيع الذي استهدف مسجدا في كيبيك"، معتبرا أن "الإرهابيين أرادوا ضرب روح السلم والانفتاح لدى سكان كيبيك".

وكانت شرطة كيبيك أعلنت مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في هجوم أطلق فيه النار على مصلين داخل مسجد في المدينة أثناء صلاة العشاء مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو أربعين شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، ولكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وجاءت هذه التطورات عقب تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي قال فيها إن كندا سترحب باللاجئين، وذلك ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق برنامج قبول اللاجئين ومنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة مؤقتا لاعتبارات الأمن القومي.

وأدان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل الحادث قائلا "الاعتداء الجبان في كيبيك"، كما أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد "يقف مع كندا وكل الكنديين في هذا اليوم الحزين".

من جانبها أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم، وأعرب أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين عن شعوره بـ "الصدمة والحزن إزاء هذا العمل الذي يتعارض مع روح التسامح والإنسانية واحترام دور العبادة".

وقدم العثيمين خالص تعازيه لأسر الضحايا، وكندا حكومة وشعبا لـ"وقوع هذه الخسائر المأساوية في الأرواح، مع التمني للمصابين بعاجل الشفاء".

وختم بالتأكيد على "الموقف المبدئي للمنظمة الرافض لجميع أشكال ومظاهر الإرهاب"

وفي ألمانيا أدان وزير الخارجية زيغمار غابرييل، الهجوم وفي بيان نشرته الخارجية الألمانية على موقعها، اليوم الاثنين، قال غابرييل إن "الهجوم استهدف قلب دولة عرفت بتسامحها وتنوعها".

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، أنَّ المستشارة الألمانية قدمت تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا في الهجوم المسلح.

ومن لبنان أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الهجوم وأعرب في بيان، عن "أشد الإدانة والاستنكار للاعتداء الإرهابي الآثم على المصلين في مسجد كيبيك في كندا"، وختم الحريري بالتأكيد أن "كل إرهاب لا دين له".

أمّا قطر فقد أعربت عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجوم وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان "تضامنها مع كندا حكومة وشعبا". وأضاف البيان "هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأرواح البريئة وتنتهك حرمات بيوت الله تتنافى مع كافة القيم والمبادئ والقوانين الإنسانية، وتعتبر تهديداً للتعايش السلمي".