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سياسة|الولايات المتحدة

مهاجرون من الشرق الأوسط يشعرون بقلق بعد قرار ترمب

مهاجرون يحتجون على قرار ترمب
مهاجرون يحتجون على قرار ترمب
29/1/2017

وجدت عائلات وطلاب ومهندسون وأطباء من شتى أنحاء الشرق الأوسط ممن جعلوا الولايات المتحدة وطنهم أنهم قد يضطرون إلى التخلي عن حياة مستقرة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قيودا على الهجرة من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون.

وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن هذه الدول وهي: إيران، والعراق، وسوريا، واليمن، السودان، وليبيا، والصومال أرسلت نحو 86 ألف زائر إلى الولايات المتحدة في 2015، وحصل أكثر من 52 ألف شخص من هذه الدول على إقامة دائمة بالولايات المتحدة في ذلك العام.

وحصل مسعود أفضلي، وهو مبرمج كمبيوتر مولود في إيران ويبلغ من العمر 34 عاما في ريتشموند بولاية فيرجينيا على بطاقة خضراء من خلال قرعة الهجرة العشوائية، وجاء إلى الولايات المتحدة مع زوجته وابنته قبل عام ونصف العام تقريبا. وفي الأسبوع الماضي ذهبت زوجته وابنته وعمرها ثلاثة أعوام لزيارة الأهل في إيران.

والآن يواجهون احتمال أن يتشتتوا لأجل غير مسمى، وبعد تخبط في بادئ الأمر قالت وزارة الأمن الداخلي إن الحظر يشمل المقيمين بشكل دائم وبصورة قانونية أو من يحملون البطاقات الخضراء.

وقال أفضلي، عبر الهاتف "أقمنا حياتنا بالكامل هنا… اعتقدت أن من يقيمون في هذا البلد لا يهتمون بما هي ديانتك أو من أين جئت وأن بوسعك أن تعيش بحرية."

ويعمل حمزة الشرجبي وهو يمني مولود في سوريا، ويبلغ من العمر 35 عاما طبيبا في إدارة الطوارئ بمدينة نيويورك، ويقيم الشرجبي بشكل دائم وقانوني في الولايات المتحدة ويعيش هناك منذ 2012.

قال الشرجبي إنه من المرجح أن يتخلى وهو وزوجته وهي مواطنة أمريكية عن رحلة كانا يعتزمان القيام بها إلى اليابان هذا العام خشية ألا يُسمح لهما بالعودة مرة أخرى إلى أمريكا.

وشرع الزوجان في البحث عن المدة التي سيسمح له فيها بالبقاء في الولايات المتحدة أو عما إذا كانا سيجبران في نهاية المطاف على الانتقال أو الانفصال.

وفي ستيلووتر في أوكلاهوما يفكر صالح تاغفيان (36 عاما) في كيفية العيش مجددا مع زوجته التي كانت في زيارة للعائلة في إيران ويخشى من احتمال عدم قدرتها على العودة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى. وكان الاثنان في سبيلهما للحصول على البطاقة الخضراء.

ويقوم تاغفيان بتدريس إدارة المياه الزراعية في جامعة ولاية أوكلاهوما. وصوت كثير من الفلاحين الذين يعمل معهم لصالح ترمب.

وقال "لا أعتقد أنهم صوتوا لترمب من أجل ذلك… اتصلوا بي عدة مرات وقالوا إنهم يصلون من أجلنا."

المصدر : الجزيرة مباشر
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