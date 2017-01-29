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من هم الرعايا الممنوعون من دخول الولايات المتحدة؟

ترمب يوقع قرارا بمنع مواطني 7 دول من دخول أمريكا
ترمب يوقع قرارا بمنع مواطني 7 دول من دخول أمريكا
29/1/2017

المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "لحماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة"، يمنع منذ مساء الجمعة رعايا سبعة بلدان مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقد فاجأ المرسوم عددا كبيرا من الأشخاص الذين كانوا في الطائرة لدى توقيع المرسوم أو كانوا يستعدون للسفر، وتسبب بارباكات في بعض المطارات الأمريكية.

فيما يلي فئات الأشخاص المعنيين مباشرة بالمرسوم:

– السوريون: جميع السوريين الذين تشهد بلادهم حربا منذ 2011، ممنوعون من دخول الأراضي الأمريكية حتى إشعار آخر.

– رعايا إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وليبيا: المرسوم يحظر على رعايا هذه البلدان دخول الولايات المتحدة فترة 90 يوما لإعادة النظر في معايير منح التأشيرات.

وأوضح البيت الأبيض ووزارة الخارجية السبت أن المرسوم يشمل جميع رعايا هذه البلدان، باستثناء الذين يحملون الجنسية الأمريكية المزدوجة وبعض التأشيرات الدبلوماسية.

– البطاقات الخضراء (غرين كارد) وتأشيرات الهجرة أيضا:

يشمل المرسوم أيضا الأشخاص الذين يحملون تأشيرات هجرة قانونية، أو بطاقة خضراء (غرين كارت)، وهي دليل الإقامة الأمريكية التي يتعين الانتظار سنوات أحيانا للحصول عليها.

وحتى يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة، يتعين على حاملي البطاقة الخضراء الموجودين حاليا في الخارج التوجه إلى القنصلية الأمريكية للحصول على إذن خاص، كما أوضحت الخارجية الأمريكية.

ورعايا هذه البلدان الذين يحملون البطاقة الخضراء والموجودون في الولايات المتحدة ويرغبون في السفر، يتعين عليهم أيضا طلب إذن مسبق من السلطات الأمريكية حتى يتمكنوا من العودة.

ويُعلق مرسوم الجمعة من جهة أخرى فترة أربعة أشهر كامل البرنامج الأمريكي لقبول اللاجئين، أحد أكثر البرامج طموحا في العالم لاستقبال ضحايا الحروب.

وقد أتاح هذا البرنامج الذي أنشئ في 1980 استقبال حوالي 2.5 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وكان هذا البرنامج أوقف ثلاثة أشهر بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

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