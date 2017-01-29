مرشح "الاشتراكي" الفرنسي هامون: افتخر باسم "بلال"

أعرب بنوا هامون، أحد متنافسي "الحزب الاشتراكي" الفرنسي، على الترشح للانتخابات الرئاسية للبلاد، عن اعتزازه باسم "بلال" الذي أطلقته عليه مجموعات يمينية متطرفة على سبيل " الإساءة والتهكم".

وقال هامون، في كلمة خلال تجمع في مدينة سين سان دوني شرقي العاصمة باريس، مساء أمس "يشرفني أن أحمل اسم بلال، كما يشرفني أيضاً اسمَي، إيليا (يوحنا) وديفيد (داوود)"، في إشارة إلى احترامه للديانات السماوية الثلاثة.

وأكد المرشح الاشتراكي، عدم انزعاجه من إطلاق اسم "بلال" عليه من قبل مجموعات عنصرية معادية للإسلام، مشيراً أن اليمين المتطرف يكره "الأسماء المسلمة واليهودية".

وشابت حملة الانتخابات الفرنسية، ظاهرة جديدة من الاتهامات أطلقها اليمينيون المتطرفون، طالت هامون، باتهامه بـ"عدم تبني مبادئ العلمانية، وتقربه من الإسلاميين المتطرفين".

كما لقبت مجموعات اليمين المتطرف، في أوقات سابقة، "آلان جوبيه" أحد المتنافسين في "يمين الوسط" للوصول إلى الترشح للانتخابات الرئاسية، باسم "علي"، و"فرانسوا فيون" مرشح حزب الجمهوريين (يمين وسط)، بـ"فريد".

يوم الأحد الماضي، فاز هامون في الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية لـ"الحزب الاشتراكي" الفرنسي (الحاكم)، لاختيار مرشح للاستحقاق الرئاسي المقرر في أبريل/نيسان المقبل.

ويأمل هامون بالفوز في الجولة الثانية التي ستجري اليوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية، يوم 23 أبريل المقبل، والثانية في 7 مايو/ أيار من العام نفسه.