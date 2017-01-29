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سياسة|الولايات المتحدة

قاضية أمريكية تسمح بإقامة المسافرين العالقين بتأشيرات سليمة

29/1/2017

أصدرت قاضية اتحادية في بروكلين بنيويورك يوم السبت حكما يسمح بالإقامة الطارئة ويمنع الحكومة الأمريكية مؤقتا من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية.

وأشارت تقديرات الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى أن القرار سيؤثر على 100 إلى 200 شخص تقطعت بهم السبل في المطارات الأمريكية لكن محامين من الحكومة لم يتسن لهم تأكيد هذا الرقم.

جاء حكم آن دونلي القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية لمنطقة شرق نيويورك خلال جلسة استماع بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع دخول الزائرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمين إلى الولايات المتحدة ويعلق مؤقتا قبول اللاجئين.

 

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