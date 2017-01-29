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سياسة

صحيفة بريطانية: شكوك تحيط بوفاة جنرال روسي على علاقة بملف ترمب

29/1/2017

قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إن الجنرال الروسي السابق أوليج إيروفنكن تم قتله ولم يمت نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

ويعتقد أن الجنرال إيروفنكن، الذي كان يعمل في الاستخبارات الروسية، ساعد جاسوسا لجهاز الاستخبارات البريطانية في إعداد مذكرات تقول إن روسيا لديها أدلة وتسجيلات فاضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف السيطرة عليه.

وعثر على إيروفنكن ميتا قبل أيام من نهاية 2016 في المقعد الخلفي لسيارته. وأشار التقرير الطبي وقتها إلى أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية، لكن الصحيفة البريطانية نقلت عن خبير في الشؤون الروسية قوله إن الجنرال السابق قتل واتهم السلطات الروسية بالتستر على الجريمة.

ونفى ترمب مرارا صحة هذه التقارير. وظهر ملف المذكرات إلى العلن قبل أيام من تأدية ترمب اليمين لتولي منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

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