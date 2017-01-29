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سياسة|أمريكا

شاهد : مظاهرات أمام مطار جون كنيدي في نيويورك احتجاجا على قرار ترمب

29/1/2017

تظاهر محتجون تجمعوا خارج مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك للتعبير عن معارضتهم للحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدخول اللاجئين إلى البلاد.

كما اندلعت احتجاجات في عدة مطارات في الولايات المتحدة حيث يجري احتجاز المسافرين، من الدول التي شملها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والقاضي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة وتعليق السماح للاجئين السوريين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر.

وكان مطار كينيدي في نيويورك شهد اضطرابات بعد منع قادمين من دول شملها قرار الرئيس الأمريكي بحظر الدخول مع بدء سريان القرار بما فيهم من يحملون تأشيرات.

وتركزت الاضطرابات في مبنى الركاب الرقم 4 حيث اضطرت قوات الأمن لنشر تعزيزات، مع احتشاد مئات الأشخاص  في قاعة الوصول انتظارا لوصول مسافريهم ، ولكن مع مرور الوقت تبين لهم ان هؤلاء منعوا من دخول الاراضي الأمريكية، مما استدعى من السلطات إغلاق المخارج التي يستخدمها الركاب في العادة.

وفي موقف السيارات التابع للمطار احتشد مئات المتظاهرين للاحتجاج على الأمر التنفيذي للرئيس ترمب، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها جمعيات حقوقية أبرزها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" (ايه سي ال يو).

المصدر : الجزيرة مباشر
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