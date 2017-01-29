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سياسة|فلسطين

شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في جنين

29/1/2017

شيّع فلسطينيون، جثمان الفتى محمد أبو خليفة (16عاما)، الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد خلال مواجهات وقعت في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونُقل جثمان الفتى من مستشفى "خليل سليمان"، الحكومي في مدينة جنين، إلى مسقط رأسه في المخيم، حيث ألقت عائلته عليه نظرة الوداع الأخيرة، وتمت الصلاة عليه في مسجد "الشيخ زايد"، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة "الشهداء".

ورفع المشيعون، الأعلام الفلسطينية، ورايات الفصائل الفلسطينية، ورددوا هتافات مناوئة للجيش الإسرائيلي.

وكان أبو خليفة، قد قُتل صباح اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في المخيم.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل فلسطيني وجرح خمسة آخرين الاحد برصاص جنود اسرائيليين في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي توغل في المخيم مما أدى الى مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وقال سكان من المخيم إن قوات إسرائيلية اقتحمت المُخيم فجر اليوم، لليوم الثالث على التوالي وفي كل مرة تندلع فيها مواجهات مع السكان.

وكثيرا ما تشن قوات إسرائيلية مداهمات ضد من يشتبه أنهم ناشطون.

المصدر : الجزيرة مباشر
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