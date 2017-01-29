ترودو يدعو اللاجئين لكندا وخان يصف قرار ترمب بالمخجل

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اللاجئين إلى القدوم إلى بلاده بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، بينما وصف عمدة لندن صادق خان قرار ترمب بالمخجل والقاسي.

وقال ترودو في تغريدة على حسابه على تويتر أمس السبت: "إلى هؤلاء الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب، الكنديون سيرحبون بكم، بغض النظر عن دينكم. التنوع قوتنا".

كما نشر ترودو على صفحته صورة له مع طفلة لاجئة، وكتب فوقها "مرحبا بكم في كندا".

من جانبه وصف عمدة لندن صادق خان، اليوم الأحد، قرار ترمب، بـ"المخجل والقاسي".

وفي بيان له اعتبر خان، وهو أول عمدة مسلم للعاصمة البريطانية من أصل باكستاني، أن سياسة ترمب تجاه المهاجرين "تتعارض بشكل صريح مع قيم الحرية والتسامح في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "قرار الحظر سيؤثّر أيضًا على المواطنين البريطانيين ممن لديهم جنسيات مزدوجة".

وأكّد خان أنه بصدد التعاون مع الحكومة البريطانية لبحث سبل مساعدة أهالي لندن المتأثرين من هذا القرار.

في سياق متصل، دعا جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض الذي ينتمي إليه خان، إلى منع ترمب من إجراء زيارة رسمية إلى البلاد حتى يلغي قراره تجاه المسلمين.

وأضاف: "سيكون من الخطأ مجيئه إلى هنا قبل إلغاء قراره".